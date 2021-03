Com avanço da Covid-19, seletiva da natação será mais restrita

A seletiva marcada para 19 a 24 de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, que definirá os representantes da natação brasileira na Olimpíada de Tóquio) será limitada a somente 120 atletas que tenham alcançado o chamado índice "B" da Federação Internacional de Natação (Fina). Em nota, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) justificou os critérios mais restritos pelo agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil.

O índice "B" é uma marca mínima determinada pela Fina para um nadador ter a possibilidade de ir aos Jogos. Ele é mais exigente que o corte estabelecido anteriormente para participação na seletiva - que, à princípio, seria equivalente ao Campeonato Brasileiro Absoluto da modalidade. Nas provas com apenas três habilitados pelo índice "B", serão convocados nadadores, segundo o ranking nacional, para completar o balizamento de, pelo menos, quatro atletas. Estrangeiros (mesmo residentes) estão impossibilitados de participar.

"Eu sei que dói, que não é o ideal, mas é o momento que estamos vivendo. Sou treinador, compactuo com o lamento dos atletas, mas é o que é possível de fazer, infelizmente", declarou o gerente de Natação da CBDA, Gustavo Otsuka.

Os atletas poderão disputar a seletiva apenas com resultado negativo no teste da Covid-19. Nadadores com exames positivos e que não possam participar do evento terão, mais adiante, possibilidade de uma "repescagem". Segundo o diretor de Natação da CBDA, Eduardo Fischer, a nova tomada de tempo, caso necessária, deve ocorrer cerca de 40 dias antes da Olimpíada, novamente no Maria Lenk.

"Criamos uma salvaguarda. Se o atleta testar positivo, ele deve comunicar à CBDA e ao COB em até 24 horas. O exame será passado aos médicos, que verificarão o resultado. Constatada a contaminação, ele terá essa possibilidade. Agora, digamos que o nadador teste positivo, cumpra a quarentena e, antes da seletiva, apresente o teste negativo. Neste caso, ele tem opção de, caso ainda não se sinta bem ou pouco treinado, nadar só a repescagem. Ou ele pode nadar a seletiva, mas abrindo mão dessa próxima chance", explicou Fisher.