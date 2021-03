Com filho de Schumacher e volta de GP da Holanda, pré-temporada inicia no Bahrein

Bahrein, país que também sediará a abertura do campeonato daqui a duas semanas, no dia 28. Tradicionalmente realizada no circuito da Catalunha, em Montmeló, na Espanha, a pré-temporada da F1 começa diferente. Reflexo da pandemia do novo coronavírus, que remodelou o calendário do último ano e já mexeu no primeiro GP de 2021, os testes, com início nesta sexta-feira (12), mudaram para o

A atual edição da principal categoria do automobilismo mundial terá ao todo 23 corridas, incluindo o retorno da prova à Holanda e a estreia da Arábia Saudita. Com o adiamento do GP da Austrália da primeira para a 21ª prova do Mundial, em 21 de novembro, em razão de restrições do governo local para conter a disseminação da Covid-19, a transferência dos testes para o Bahrein foi opção da organização da F-1 para facilitar a logística das equipes. Serão três dias de treinos no circuito de Sakhir.

Enquanto a hegemônica Mercedes optou por manter sua dupla, o heptacampeão inglês Lewis Hamilton e o finlandês Vatteri Bottas, sete escuderias trocaram ao menos um de seus representantes -a Alfa Romeo (Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen) e a Williams (George Russell e Nicholas Latifi) também mantiveram os pilotos da última temporada.

A dança das cadeiras (ou de monopostos) envolveu até dois campeões mundiais, o alemão Sebastian Vettel e o espanhol Fernando Alonso. Depois de seis temporadas sem títulos na Ferrari, o piloto que foi tetracampeão pela Red Bull (2010, 2011, 2012 e 2013) acertou com a recém criada Aston Martin, novo nome da antiga equipe Racing Point.

Como o regulamento deste ano obriga as equipes a usarem o mesmo carro de 2020, Vettel se beneficiará de uma parceria entre Aston e Mercedes, que compartilham tecnologias. O modelo que será guiado pelo alemão foi apelidado de Mercedes Rosa, antiga cor da equipe do alemão (agora verde), por ser bastante semelhante ao W10 da Mercedes de 2019.

O posto deixado pelo alemão na escuderia italiana será ocupado agora pelo espanhol Carlos Sainz, 26, o novo companheiro do monegasco Charles Leclerc, 23. A equipe Renault também estará de cara nova. Rebatizada de Alpine, terá como pilotos o francês Esteban Ocon ao lado de Fernando Alonso.

O bicampeão (2005 e 2006) volta à categoria três anos depois de ter deixado a F-1, após quatro temporadas correndo pela McLaren. Há um mês, o retorno dele quase se tornou incerto. Alonso sofreu um acidente de bicicleta em Lugano, na Suíça, precisou fazer uma cirurgia na mandíbula, mas está recuperado.

Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael, será o piloto da Haas Além dos veteranos, um dos sobrenomes mais famosos do automobilismo mundial voltará às pistas neste ano., equipe que tem o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson, como competidor reserva.

Campeão da F2 em 2020, Mick não teme pressão por carregar o sobrenome de peso. "Tenho muito orgulho disso e me motiva todos os dias", disse.

Os pilotos novatos e os experientes do grid da F1 2021 serão os primeiros a disputar o campeonato sob a regra do limite de gastos implementada pela categoria a partir deste ano.

Segundo o regulamento, o teto de gastos é de US$ 145 milhões (R$ 841 mi). Inicialmente, esse valor seria de US$ 175 mi de dólares (R$ 1 bilhão), mas o montante foi reduzido devido ao impacto que a pandemia causou nos cofres das equipes, sobretudo as menores.

O valor determinado exclui todos os custos com marketing, taxas, salários dos pilotos e vencimentos dos três funcionários mais bem pagos de cada equipe. A ideia da Liberty Media é tornar o campeonato mais competitivo e assim atrair novos públicos, sobretudo pessoas jovens.