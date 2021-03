Gauchão: Inter enfrenta o Ypiranga; Grêmio visita o Esportivo

O final de semana terá a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira, às 21h, o Juventude recebe o Pelotas. No sábado (13), o Grêmio vai até Bento Gonçalves para encarar o Esportivo. O Tricolor fará sua segunda partida no Estadual, já que teve dois jogos adiados devido às finais da Copa do Brasil. A tendência é de que Renato Portaluppi escale um time bastante jovem, preservando alguns jogadores mais esgotados fisicamente. No gol, o treinador já garantiu que Breno será o titular.

Já o Inter terá a estreia do treinador Miguel Ángel Ramírez, que comanda o time diante do Ypiranga de Erechim, líder da competição. Jogadores da equipe principal, que voltaram do recesso pós Brasileirão, devem reforçar o time. A novidade pode ser Paolo Guerrero. O peruano não atua desde agosto, quando rompeu os ligamentos do joelho direito.