Marinho é eleito o melhor do continente sul-americano

O atacante Marinho foi eleito o Rei da América de 2020 na tradicional eleição realizada pelo jornal El País, do Uruguai, com participação de 390 jornalistas do continente sul-americano. O camisa 11 do Santos obteve 80 votos (20,5% do total), 21 a mais que o meia argentino Nacho Fernández, atualmente no Atlético-MG, mas que jogou na última temporada pelo River Plate.

Marinho sucede Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, eleito Rei da América em 2019, quando foi o protagonista no título rubro-negro na Libertadores. Na eleição referente a 2020, o camisa 9 do Rubro-Negro carioca recebeu somente três votos.

O atacante santista já havia sido eleito o melhor atleta da Libertadores de 2020, apesar do vice-campeonato - o título ficou com o Palmeiras. É a primeira vez desde 2012 que o ganhador do prêmio não foi campeão de alguma competição continental na temporada. Na ocasião, o vencedor foi outro atleta do Santos: o atacante Neymar.

Com Marinho, o Brasil chegou a dez vitórias em 35 anos do Rei da América. Além dele, Gabigol e Neymar (que também ganhou em 2011), venceram Bebeto (1989), Raí (1992), Cafu (1994), Romário (2000), Ronaldinho Gaúcho (2013) e Luan (2017). A Argentina, com 11 conquistas, lidera a estatística.

A votação do El País também escolheu a seleção ideal dos jogadores que atuaram no futebol sul-americano em 2020. Sete dos atletas jogaram no Brasil, sendo quatro do Palmeiras (o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral Matías Viña e o atacante Rony) e três do Santos (Marinho, o zagueiro Lucas Veríssimo - que já foi negociado com o Benfica, de Portugal - e o atacante Yeferson Soteldo. Completam a equipe quatro nomes do River Plate: Nacho, o lateral Gonzalo Montiel, o volante Enzo Peres e o atacante Rafael Borré.

Na mesma premiação do El País, o argentino Marcelo Gallardo, do River Plate, foi eleito o melhor treinador da América do Sul pelo terceiro ano seguido. Muñeco, como o técnico é conhecido, repetiu o feito do compatriota José Pekerman, vencedor entre 2012 e 2014.