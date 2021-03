CBF defende manutenção do futebol por não haver evidência de contágio por coronavírus em jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) defendeu, nesta quarta-feira (10), a manutenção do futebol durante a pandemia e afirmou ainda que a medida contribui para o combate ao coronavírus no País. Em apresentação aos jornalistas, a comissão médica da CBF afirmou que respeitará a decisão de governos locais, mas que o calendário nacional deve prosseguir, com as diferentes divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A posição foi tomada em reunião com as federações estaduais.