Esportivo e Brasil-Pel abrem a rodada neste sábado

O Campeonato Gaúcho segue neste sábado (6), com a abertura da 3ª rodada. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) não marcou jogos para o domingo devido à final da Copa do Brasil.

Com todos os times se enfrentando entre si, alguns clubes já começam a olhar com outros olhos para a tabela de classificação. Neste sábado, às 20h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Esportivo recebe o Brasil de Pelotas. O time da Serra vem de uma derrota para o Aimoré por 2 a 0. O Alviazul abriu a competição com uma vitória por 1 a 0 sobre o São José.

Já o Xavante começa a se preocupar no Gauchão, já que os dois últimos serão rebaixados para a Divisão de Acesso, em 2022. A equipe comandada por Claudio Tencati ainda não venceu no torneio - derrota por 1 a 0 para o Aimoré na estreia e goleada para o Grêmio por 4 a 1, na última rodada. Se reestruturando, o Brasil precisa pontuar diante do Esportivo.

Já o Inter entrará em campo apenas na segunda-feira (8), quando recebe o São Luiz no Beira-Rio. Será mais uma oportunidade para o time sub-20 ser observado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. Provavelmente, o técnico Fábio Matias terá os reforços de Yuri Alberto e Peglow, que interromperam suas férias para ganhar ritmo de jogo.