Campeonato Gaúcho: Esperando por Ramírez, Inter vive recomeço contra o Juventude

Quatro dias depois da dramática última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 últimos detalhes para o anúncio de Miguel Ángel Ramírez O atropelo do calendário brasileiro não oferece muito tempo para lamentações., o Inter já abre a temporada 2021, enfrentando o Juventude, nesta segunda-feira (1º), às 20h, na estreia do Campeonato Gaúcho. Enquanto a bola volta a rolar dentro do campo, o clube acerta nos bastidores os, que deverá ser o treinador colorado nesta temporada.

O acerto verbal com o espanhol já existe há meses, mas as negociações estiveram em suspenso enquanto Abel Braga conduzia o Colorado no Brasileirão. Apesar do bom desempenho na reta final, o treinador vice-campeão já sabia que não permaneceria no clube após o término da competição.

Dentro do Beira-Rio, a contratação de Ramírez, que estava no Independiente del Valle, do Equador, é dada como certa. Após reuniões virtuais entre sexta-feira (26) e sábado (27), existe a possibilidade de que o treinador chegue a Porto Alegre ainda no começo desta semana para assinar contrato por duas temporadas.

Enquanto a chegada do novo treinador não se confirma, o auxiliar Fábio Matias deve conduzir o Inter nos primeiros jogos do Gauchão, título que o Colorado não conquista desde 2016. A equipe que vai a campo deve ser formada por jovens do grupo de transição: após o doloroso empate com o Corinthians, o elenco principal ganhou folga de 10 dias e só se reapresenta no começo da semana que vem. Uma possível novidade seria o atacante Guerrero, recuperado da ruptura de ligamento cruzado do joelho direito. Porém, a avaliação é de que o peruano, que não atua desde agosto, precisa recuperar o condicionamento físico antes de voltar aos gramados.

A provável equipe colorada para enfrentar o Juventude deve ter Daniel; Mazetti, Pedro Henrique, Tiago Barbosa e Léo Borges; Johnny, Lucas Ramos, Andrés Amaya, Cleberson e Guilherme Pato; Vinícius Mello.