Copa do Brasil: CBF muda horário de Grêmio e Palmeiras neste domingo

O reiterado apelo do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre deu resultado na tarde desta sexta-feira (26). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança de horário do confronto entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, neste domingo (28), válido pela primeira partida das finais da Copa do Brasil. Assim, o jogo será disputado às 21h. O confronto, inicialmente, estava marcado para iniciar às 16h.

pedido já havia sido feito no meio da semana , mas a entidade que comanda o futebol nacional, inicialmente, havia negado a solicitação. A piora no cenário da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul e, mais especificamente, em Porto Alegre, porém, fez com que a CBF voltasse atrás em sua decisão.

O governador Eduardo Leite reforçou na quinta-feira (25) o pedido. "O problema não é o jogo, mas as aglomerações que o jogo pode causar, tanto neste domingo quanto no próximo", afirmou.

Romildo Bolzan Júnior fez um apelo nas redes sociais do clube Mais cedo, também nesta sexta-feira, o presidente gremista,para que a torcida evite aglomerações neste domingo em razão da decisão do torneio.

“O Grêmio tem um evento extremamente importante para todos nós, esse evento é a final da Copa do Brasil. A última coisa que desejamos é que esse evento se transforme em tragédia do ponto de vista sanitário. Por isso estamos pedindo para todos os gremistas: faça a torcida em casa. Não se aglomere. Não festeje na rua”, pediu Bolzan.

O jogo da volta está marcado para o dia 7 de março, às 18h, na Allianz Arena, em São Paulo.