Mesmo suspenso, Cuesta estará com a delegação do Inter no Rio de Janeiro

O zagueiro Víctor Cuesta não poderá atuar no jogo contra o Flamengo no domingo (21), que poderá valer o título do Campeonato Brasileiro ao Inter, mas, ainda assim, estará junto com a delegação colorada Suspenso, o argentino dará lugar em campo, provavelmente, a Zé Gabriel. Mas, pela importância que tem no grupo de jogadores, ele fará parte do elenco que estará no Rio de Janeiro.

Cuesta é muito importante para o contexto colorado. No clube desde 2017, ele sempre foi titular e um dos líderes do vestiário. Junto aos colegas, poderá passar tranquilidade principalmente para os defensores, que sentirão sua ausência.

"Jogar ao lado do Cuesta é fundamental. Ele joga demais, é muito experiente, nos passa uma tranquilidade absurda. Mas os companheiros estão todos treinando e preparados para oportunidade", disse Lucas Ribeiro em entrevista aos meios de comunicação do Inter.

A direção do Inter não irá "inchar" a delegação para o duelo com Flamengo. A presença de dirigentes será restrita, mesmo com a chance de título.