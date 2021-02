Técnico do Real Madrid, Zidane admite a possibilidade de assumir 'um dia' a França

Em meio a um futuro incerto no Real Madrid, Zinedine Zidane pode estar próximo de dar adeus ao clube merengue. E o técnico multicampeão de 48 anos admitiu a possibilidade de assumir a seleção da França no futuro. Seu posicionamento ocorre após o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) o indicar como sucessor preferido de Didier Deschamps.

O Real Madrid não vive boa fase, o que só alimentou as especulações sobre uma saída de Zidane do comando do time nas últimas semanas. No Campeonato Espanhol, a equipe está a oito pontos do líder Atlético de Madrid. Além disso, sofreu recentes derrotas e eliminações: para o Alcoyano na Copa do Rei e para o Athletic Bilbao na Supercopa da Espanha.

O futuro de Zidane é bastante incerto. Se por um lado ele reafirma seu foco em dirigir os merengues, por outro não garante sua permanência na próxima temporada. "Minha relação com Noel Le Graet (presidente da FFF) é boa", afirmou. "Nós nos conhecemos desde 1998", disse o técnico em entrevista neste sábado, véspera do jogo com o Valencia.

"Pode ser o objetivo um dia", declarou Zidane sobre assumir a seleção francesa. "Eu já disse antes, quando comecei a treinar há 10 anos, que isto é algo que pode ser uma possibilidade a qualquer dia. Agora, estou aqui", fez questão de enfatizar. "Estou aproveitando o que estou fazendo aqui. Nos futuro nós veremos, nunca se sabe. Mas minha cabeça está no dia-a-dia do Real Madrid".

Presidente da entidade que comanda o futebol francês, Le Graet já declarou recentemente que o atual comandante do Real Madrid é o seu preferido para assumir o time nacional e atual campeão do mundo. "Se Didier (Deschamps) sair e eu continuar aqui, a primeira pessoa que eu veria seria o Zidane", declarou o dirigente, que está no cargo desde 2011. "Eu tenho boa relação com ele", enfatizou.

