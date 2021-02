Após acidente de bicicleta, Alonso passa por cirurgia na mandíbula e ficará em observação por 48 horas

O espanhol Fernando Alonso passou por uma cirurgia bem-sucedida na mandíbula superior, que ele fraturou após sofrer um acidente ciclístico, segundo as informações divulgadas nesta sexta-feira (12) pela Alpine, a sua equipe na Fórmula 1.

Alonso foi levado a um hospital em Berna, na Suíça, após ser atropelado por um carro em Lugano, na quinta-feira (11), quando pedalava, e permanecerá em observação por mais 48 horas, depois realizando a recuperação na sua residência. O espanhol também quebrou alguns dentes, mas esteve sempre consciente.

"Após seu acidente de bicicleta, Fernando Alonso foi mantido sob observação em um hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura em seu maxilar superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso. A equipe médica responsável está satisfeita com o seu progresso. Fernando ficará em observação por mais 48 horas", afirmou a Alpine.

Os testes de pré-temporada começam no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de março e a primeira corrida também será realizada na pista em 28 de março. E a expectativa da Alpine é de contar com Alonso nos testes e no GP inaugural do próximo campeonato.