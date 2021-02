Diante do São Paulo, Grêmio inicia a busca por duas vitórias na reta final do Brasileirão

O Grêmio tem pela frente São Paulo, Athletico-PR e Red Bull Bragantino na reta final do Campeonato Brasileiro. A diretoria e a comissão técnica já sabem o que buscam nestes últimos compromissos: duas vitórias. A conta gremista é de que com mais seis pontos o Tricolor estará matematicamente garantido na próxima edição da Libertadores da América.

Hoje, o time soma 56 pontos. Ou seja, na conta gremista, com 62 pontos, a vaga no torneio continental está assegurada. O plano é ficar entre os primeiros no Brasileirão, mesmo que o clube tenha dois jogos com o Palmeiras na final da Copa do Brasil. O título do mata-mata dá acesso à fase de grupos da Libertadores de 2021, além de R$ 32 milhões em premiação.

A comissão técnica gremista deve usar todos os titulares na reta final do Brasileiro. Além de buscar a pontuação planejada, manter os principais nomes em campo dará ritmo ao time para a decisão com o Palmeiras.

Para domingo (14), às 20h30min, na Arena, o Tricolor deve ter força máxima diante dos paulistas. A dúvida é o aproveitamento de Maicon desde o início. Com isso, o time pode ter Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

O Grêmio enfrenta São Paulo e Athletico-PR em Porto Alegre, nos dois próximos domingos. Em 25 de fevereiro, o time de Portaluppi visita o Red Bull Bragantino na despedida no Brasileiro.