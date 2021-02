Com Avancini sendo decisivo, Brasil recebe Copa do Mundo de Mountain Bike

A União Ciclística Internacional (UCI) confirmou que o Brasil receberá em 2022 uma etapa da Copa do Mundo de Ciclismo Mountain Bike (MTB). O evento ocorrerá entre os dias 8 e 10 de abril, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A organização será da CIMTB Michelin, em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Além de todas entidades esportivas envolvidas, Henrique Avancini foi fundamental para a concretização do sonho de trazer a elite do esporte para o Brasil. Avancini, em 2020, ganhou pela primeira vez uma prova de Cross Country Olímpico na Copa do Mundo de Mountain Bike e é o líder do ranking mundial da UCI. Há pelo menos quatro anos, ele trabalhava para concretizar esse sonho. Além disso, o torneio será realizado na cidade natal do campeão e na própria pista na qual ele treina quando está no País.

“Trazer uma etapa da Copa do Mundo para o Brasil é uma conquista enorme. Existia um desejo de muitas pessoas envolvidas no esporte, organizadores, todo o mercado, e esse desejo começou a vir também por parte da União Ciclística Internacional (UCI) e da RedBull TV, que é quem transmite a Copa do Mundo. Isso pela demanda e aceitação que o Brasil tinha com a modalidade, então esse interesse do Brasil, essa afinidade que o País tem com o mountain bike foi um dos principais fatores para que esse projeto começasse a tomar vida”, explicou Avancini.

Essa será a segunda vez que uma etapa da Copa do Mundo de MTB será realizada no País. A primeira foi no ano de 2005, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. “Acho que é um grande marco, para mim como atleta, por ter alcançado uma relevância de importância internacional a ponto de pesar muito uma decisão como essa. Enxergo não como uma conquista pessoal, mas como um grande reconhecimento ao nosso momento da bicicleta no Brasil. É algo para comemorar e celebrar muito, pois de fato é um marco enorme por tudo que tem sido feito nos últimos anos”, finalizou o ciclista.