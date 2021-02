Bayern é campeão mundial pela 4ª vez e estabelece recorde europeu

O Bayern de Munique confirmou o favoritismo e conquistou o título do Mundial de Clubes. A equipe alemã derrotou os mexicanos do Tigres por 1 a 0 nesta quinta-feira (11), no Education City Stadium, em Doha, no Catar. O gol foi marcado pelo lateral francês Pavard, com o auxílio do VAR. Foi o quarto título do time no torneio. Já havia vencido em 1976, 2001 e 2013.

A vitória confirma o domínio europeu na competição. É o oitavo troféu consecutivo do continente no Mundial, sequência iniciada com o próprio Bayern ao derrotar o Raja Casablanca (MAR) na final de 2013. O último campeão sul-americano foi o Corinthians, no ano anterior.

A maior preponderância da América do Sul aconteceu entre 1977 e 1984, na antiga Copa Intercontinental - reconhecida pela Fifa como Mundial -, com sete troféus. Em 1978, a disputa não aconteceu.

O Bayern também atingiu uma marca histórica. Conquistou seis títulos no mesmo ano futebolístico - a decisão desta quinta se refere a 2020 -, igualando o Barcelona de 2009. O clube venceu, além do Mundial, a liga alemã, a copa nacional, a supercopa do país, a europeia e a Champions League.

Os alemães não contaram com o atacante Thomas Muller, que testou positivo para a Covid-19. Ele entrou em isolamento e foi vetado da decisão. Além dele, o zagueiro Boateng foi liberado, pois sua ex-namorada foi encontrada morta no apartamento que pertencia ao jogador.

Como esperado, o Bayern de Munique teve mais a bola no primeiro tempo e chegou a fazer um gol em chute de fora da área de Kimmich. Mas o VAR anulou o lance porque Lewandowski estava em posição de impedimento. Depois disso, o máximo que os alemães conseguiram chegar perto de marcar foi em arremate de Sané que bateu na parte de fora da trave.

O Tigres soube se defender bem, com cortes cruciais em cruzamentos na área feitos pelo adversário, mas também encontrou dificuldade para ir ao ataque. A não ser por uma jogada em que teve de se antecipar ao lançamento e jogar com os pés, o goleiro Manuel Neuer não foi notado.

Os europeus, favoritos desde o início do Mundial, continuaram com domínio no segundo tempo e Gnabry quase anotou com um chute em curva no ângulo direito. O gol parecia questão de tempo e aconteceu aos 16 minutos, com a ajuda do mesmo VAR que havia invalidado a finalização de Kimmich na etapa inicial.

Lewandowski dividiu bola aérea com o goleiro Guzman e o lateral Pavard empurrou para a rede no rebote. O assistente marcou impedimento, mas, após consulta ao árbitro de vídeo, o uruguaio Esteban Ostojich validou a jogada.

O tigres seguiu inofensivo e o Bayer perigoso. Tolisso acertou chute na trave e a impressão que passou é que os mexicanos estavam mais preocupados em reclamar com a arbitragem. O único momento em que a bola caiu nos pés do artilheiro Gignac na área, ele tentou acertar um voleio, aos 38, mas não conseguiu acertá-la.

Não fosse Guzman, o Bayern teria feito o segundo após grande jogada de Choup-Moting. Mas o gol de Pavard foi o bastante para a equipe bávara conquistar o Mundial.