LeBron decide no fim, Lakers batem Thunder de novo e vencem a 6ª seguida na NBA

Em um duelo emocionante e novamente só decidido na prorrogação, assim como aconteceu na última segunda-feira, o Los Angeles Lakers teve trabalho para derrotar o Oklahoma City Thunder por 114 a 113 (105 a 105 no tempo normal), no ginásio Staples Center, em Los Angeles, pela rodada de quarta-feira (10) da NBA.

Ainda sem Anthony Davis, com problema no tendão de Aquiles, a equipe da Califórnia contou mais uma vez com o brilho de LeBron James para obter a sexta vitória seguida.

O astro não decidiu desta vez com um chute salvador ou com alguma jogada individual. Foi com uma roubada de bola fundamental a apenas três segundos do fim da prorrogação. Antes, no tempo normal, fez a cesta de três pontos que levou o jogo para a prorrogação. Acabou como cestinha dos Lakers e da partida com 25 pontos, além de sete 7 assistências e seis rebotes.

O pivô Monrezl Harrell (20 pontos), o armador alemão Dennis Schroder (19) e o ala Kyle Kuzma (15 pontos e nove rebotes) também merecem destaque para os Lakers, que seguem na cola do Utah Jazz, que lidera a Conferência Oeste e tem a melhor campanha da NBA com 20 vitórias e cinco derrotas. O time da Califórnia está só com um revés a mais.

No Arizona, outro jogo emocionante com placar apertado. O Phoenix Suns venceu o Milwaukee Bucks por 125 a 124, com Chris Paul comandando a virada da equipe da casa no segundo tempo. Os visitantes chegaram a ter 16 pontos de vantagem no segundo quarto, mas os mandantes buscaram a virada após o intervalo para encerrar uma série de quatro vitórias seguidas do rival.

Paul fechou a partida com 28 pontos - sendo que 10 foram anotados somente no último período - e sete assistências. Devin Booker (30 pontos e seis rebotes), Jae Crowder (seis pontos e 14 rebotes) e Deandre Ayton (17 pontos e sete rebotes) também tiveram bons números pelos Suns. Já pelo lado dos Bucks, o astro grego Giannis Antetokounmpo atingiu sua melhor marca na temporada com 47 pontos, além de 11 rebotes e cinco assistências.

Em Nova York, o Brooklyn Nets derrotou o Indiana Pacers por 104 a 94. Mesmos desfalcados de Kevin Durant, cumprindo protocolos de saúde e segurança da NBA contra o novo coronavírus, os donos da casa fizeram grande primeiro tempo e abriram boa margem para administrar na segunda etapa.

Kyrie Irving foi o grande nome do jogo anotando 35 pontos, oito assistências e quatro rebotes no duelo. James Harden e DeAndre Jordan foram outros destaques na equipe vencedora. Ambos anotaram um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) já no primeiro tempo de partida. O armador conseguiu 19 pontos, 11 rebotes e cinco assistências, enquanto que o pivô fez 12 pontos e pegou 13 rebotes.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards 115 x 137 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 118 x 117 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 104 x 94 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 130 x 114 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 112 x 119 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 129 x 116 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 133 x 95 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 125 x 124 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 114 x 113 Oklahoma City Thunder

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Houston Rockets x Miami Heat

Boston Celtics x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers

Agência Estado