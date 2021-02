F-1 vota nova fórmula de programação e prevê teste no GP no Brasil

Os chefes de equipe da Fórmula 1 vão votar pela quarta vez a possibilidade de alguns finais de semana terem duas corridas em vez de apenas uma no domingo. A mudança vai ser discutida nesta quinta-feira (11) durante reunião da Comissão de F1.

A proposta foi derrotada em três oportunidades, mas sofreu alterações importantes e tem chances de passar desta vez. E uma das corridas escolhidas para testar o novo formato seria o GP de São Paulo, marcado para novembro, em Interlagos.

Os GPs do Canadá, em Montreal, e da Itália, em Monza, seriam as duas outras provas que teriam uma corrida no sábado e outra no domingo. Com isso, a programação teria um treino livre e a classificação na sexta-feira, e, no sábado, um segundo treino livre e uma corrida mais curta, com duração de uma hora, tempo de TV comum ao treino classificatório. O resultado desta corrida do sábado formaria o grid do GP no domingo.

Uma das discussões que estarão na mesa é a questão dos pontos no campeonato. A proposta atual é de computar metade dos pontos de um GP normal, indo até o oitavo colocado. Normalmente, a pontuação é dada até o décimo.

A ideia precisa de oito dos dez votos das equipes para ser aprovada para este ano. Trata-se de um número que não foi atingido nas outras três vezes em que mudanças desse tipo foram propostas, em um espaço de dois anos.

Mas esta proposta traz diferenças importantes que aumentam suas chances de aprovação. A última ideia que foi rechaçada previa que o grid de largada da corrida curta fosse a inversão do campeonato de pilotos, ou seja, o líder do campeonato largaria em último, e assim por diante.

A ideia do grid invertido foi rejeitada principalmente pela Mercedes, que evitou a aprovação no ano passado. Agora, é esperado que a oposição, se vier, seja das equipes com menor orçamento.

Elas apoiavam o grid invertido porque daria a chance de andar na frente, mesmo que fosse por algumas voltas, mas, com essa nova proposta, continuariam potencialmente no fundo do pelotão e apenas gastando mais de seu equipamento para isso.

A F-1 pode argumentar, por outro lado, que, com a diminuição dos treinos livres de sexta-feira, que vão passar de duas sessões de 1h30min para 1h cada, ao longo de toda a temporada, essa economia pode compensar o gasto a mais de três corridas curtas.

A vontade de testar alterações vem do diretor-técnico Ross Brawn. A ideia é que alguns finais de semana no ano tenham uma programação diferente, para jogar mais uma variável na disputa.

Essas corridas diferentes ocorreriam em circuitos nos quais as provas costumam ter mais ultrapassagens. Duas delas, no caso, no Brasil e no Canadá, seriam em horários bons para o mercado norte-americano, onde a F-1 vem tentando crescer.