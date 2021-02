Dinheiro da indústria do cimento embala Tigres, algoz do Palmeiras no Mundial de Clubes

Antes da estreia no Mundial de Clubes da Fifa, o goleiro Guzmán e o meio-campista Pizarro, jogadores argentinos do Tigres, rechaçaram a ideia de que o time da cidade de Monterrey represente todo o México no Catar.

"Estamos representando o nosso povo e uma região, mas não temos a responsabilidade de representar um país. Apenas vamos representar a instituição", disse Pizarro. Guzmán foi menos polido: "É um Mundial de Clubes, vamos representar apenas o Tigres e não vamos representar ninguém que queira se pendurar nas nossas tetas". As declarações dos jogadores desencadearam uma polêmica no país, a ponto de os argentinos terem sido orientados pela diretoria do clube a evitar provocações com torcidas rivais.

o time que derrotou o Palmeiras A Cemex (Cementos Mexicanos), empresa que controla o Tigres e cuja logomarca estampa o espaço mais nobre da camisa amarela e azul, usou sua conta no Twitter para afirmar queestava, sim, representando a nação. A torcida do Tigres é a quinta maior do país, com 10,5 milhões de fãs, segundo levantamento de 2018 da empresa Consulta Mitofsky, atrás de Chivas Guadalajara (27,5 milhões), América (26,5 milhões), Pumas (12,3 milhões) e Cruz Azul (11,1 milhões).

O Tigres UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León), fundado em 1960, cedeu, em 1996, a sua administração e o departamento de futebol para a Synergy Sports, empresa constituída pela Cemex e pela companhia de bebidas Femsa - que depois deixou o negócio -, em um contrato válido por 30 anos. Em dezembro de 2020, o acordo foi renovado até 2056.

A Cemex é uma das maiores fabricantes de cimento do mundo, opera em mais de 50 países e fatura aproximadamente US$ 13 bilhões (R$ 70 bilhões) por ano. Sediado em Monterrey, o conglomerado fez da agremiação local, que havia sido rebaixada à segunda divisão na edição de 1995/1996, a primeira equipe mexicana a avançar à final do Mundial de Clubes. Disputará a taça nesta quinta-feira (11), às 15h, contra o Bayern de Munique.

atacante francês André-Pierre Gignac A guinada do Tigres teve início na última década, sob o comando do técnico carioca naturalizado mexicano Ricardo Ferretti, que assumiu o cargo em 2011, e capitaneada em campo pelo, contratado em 2015.

Desde a chegada de Ferretti, são quatro taças do torneio Apertura (2011, 2015, 2016 e 2017) e uma do Clausura (2019), além da conquista inédita da Concacaf Champions, em 2020. Antes, os torcedores auriazuis se orgulhavam apenas dos longínquos títulos nacionais de 1977/1978 e 1981/1982.

A escolha de Gignac, então vice-artilheiro do Campeonato Francês, de não renovar com o Olympique de Marselha e se transferir para o México pegou muitos de surpresa. Segundo Alejandro Rodríguez, presidente do clube na ocasião, o negócio só foi consumado após oito meses entre convencer o atleta a deixar os grandes centros e acertarem as bases contratuais.

A diretoria adota o princípio de que, para brigar por títulos, o principal investimento deve ser feito na manutenção do elenco. Entre os titulares que eliminaram o Palmeiras na semifinal, Gignac e Guzmán, no clube desde 2014, são os mais longevos.

"O Tigres não tem a intenção de vender jogadores, porque o pensamento é a longo prazo. Por isso, uma proposta tem que ser muito interessante para nos liberarem", afirmou o volante Rafael Carioca.

Depois de vestir as camisas de Atlético-MG, Grêmio e Vasco, o brasileiro de 31 anos chegou ao Tigres em 2017. Em junho do ano passado, assinou vínculo por mais três anos. "O México não deve nada ao Brasil. Temos uma estrutura maravilhosa, pagam salários em dia e fazem grandes planejamentos para as competições. Nosso time tem uma base, incluindo diretoria, comissão técnica, jogadores, de quase uma década", revelou o volante.

Modelo clube-empresa é uma das principais armas do Tigres

O modelo de clube-empresa, cuja discussão no Brasil se encontra engavetada no Congresso, tem sido um dos responsáveis pelo desenvolvimento do futebol mexicano, diz o advogado Luciano Motta, que lançou o livro "O mito do clube-empresa" (Sporto) em 2020.

Entre os principais times há investidores de diversos segmentos da economia, inclusive conglomerados de mídia. Caso da Televisa, proprietária do América, o maior campeão nacional, com 13 títulos.

"No México, a popularização do futebol começou a se consolidar tardiamente, a partir da Copa de 1970, e o modelo de associação é menos arraigado em comparação com o Brasil. Grandes empresas não só investem na equipe como buscam protagonismo na gestão do clube. A legislação mexicana não criou nenhuma forma específica (empresarial) para o futebol, que deve recorrer aos modais tradicionais de empresa", explicou.

No país, também não há nenhum impedimento para que um investidor controle dois ou mais clubes simultaneamente. O grupo Orlegi, que afirma atuar na agroindústria, mercado imobiliário e corretagem de seguros, além de esporte e entretenimento, é dono do Santos Laguna e, no ano passado, adquiriu o Atlas, que pertencia à emissora de televisão Azteca.