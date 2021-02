Com tropeços dos rivais, Inter pode ser campeão do Brasileirão no próximo domingo

A edição mais equilibrada do Campeonato Brasileiro pode conhecer o seu campeão no próximo domingo (14), com duas rodadas de antecedência. Após 42 anos da última conquista, o Inter tem a chance de desencantar, contando com tropeços do vice-líder Flamengo, além de "secar" Atlético-MG e São Paulo, esses dois últimos com mínimas chances de título.

Mas para que isso aconteça, o Colorado precisa vencer o Sport, nesta quarta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio, na sequência da 35ª rodada. No domingo (7), o Flamengo desperdiçou a chance de assumir a liderança, após ceder o empate para o RedBull Bragantino, no interior de São Paulo. A diferença entre gaúchos e cariocas ficou em um ponto e pode voltar a ficar em quatro.

Além da vitória sobre os pernambucanos, o Inter tem que bater o Vasco, no domingo, no estádio São Januário, para chegar aos 72 pontos, além de torcer contra os times que vem atrás. Com 65 somados e nove em disputa, o Flamengo não alcançaria mais os gaúchos se perder para o Corinthians como mandante.

Os gaúchos teriam de torcer, também, por uma derrapada do Atlético-MG, diante de Fluminense ou Bahia, e que o São Paulo, com 58 pontos e ainda cinco jogos por fazer, não tenha desempenho perfeito contra Ceará e Grêmio.

Depois de emplacar nove vitórias seguidas, o Inter tem totais condições de vencer seus próximos dois jogos no Brasileirão contra rivais lutando contra a queda. E, como todos os concorrentes têm jogos duros, a esperança cresce em Porto Alegre para uma festa já no próximo final de semana.

No entanto, o grupo de jogadores segue com os pés no chão. O meia Edenilson falou sobre os cálculos para o time chegar ao título. "A gente se pega fazendo contas, mas de nada adianta se não fizermos nossa parte. Temos que fazer nossa parte dentro de campo, lutar e batalhar por cada bola para conquistar os três pontos. É isso que o professor Abel vem passando e procuramos passar tranquilidade para o outro para trabalhar e buscar o objetivo", disse.

Para buscar a vitória sobre o Sport, Abel Braga pode ter o retorno de Thiago Galhardo. Recuperado da lesão na panturrilha e sem acerto para sua transferência para a Arábia Saudita, o artilheiro deve ficar à disposição. Nesta segunda-feira (8), ele treinou com os companheiros.