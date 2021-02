Negociação com árabes é encerrada e Galhardo segue no Inter

O camisa 17 seria emprestado ao clube por seis meses, mas a janela de transferência fechou neste domingo e o prazo apertado dificultou a negociação. Thiago Galhardo segue no Inter. Neste domingo (7), a direção colorada emitiu uma nota, dando por encerrada as negociações com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e a consequente permanência do artilheiro para a reta final Brasileiro. De forma sucinta e direta, o clube não revelou muitos detalhes sobre o porquê do não empréstimo do atacante. Em princípio, as garantias necessárias, que deveriam ser feita através de um depósito, não foram efetuadas pelos árabes.

Dessa forma, Galhardo segue treinando com os companheiros e fica à disposição do técnico Abel Braga para enfrentar o Sport, pela 35ª rodada, no Beira-Rio. Ele está totalmente recuperado da lesão muscular na panturrilha esquerda.