Grêmio tenta voltar a vencer no Brasileirão diante do rebaixado Botafogo

Há mais de um mês sem vitórias, sem chances de título e correndo risco até de ficar de fora do G-6 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio busca, às 20h desta segunda-feira (8), voltar a vencer na competição. O adversário é o rebaixado Botafogo, no Engenhão. Com desfalques, os gaúchos necessitam de vitória para não verem sob ameaça a vaga para a Libertadores da América.

Depois de sonhar em entrar na briga pela taça com bela arrancada, o time desandou após a virada no ano, ganhando apenas uma vez. Já soma sete partidas sem triunfos, o maior jejum desde a chegada de Renato Portaluppi, em 2016. Dos 21 pontos disputados, somou apenas cinco. Com chances desperdiçadas, despencou para 7º lugar. Se vencer no Rio, entra no G-6.

A vitória é vista como obrigação diante de uma equipe rebaixada. Os cariocas só utilizarão garotos e já até demitiram o técnico Eduardo Barroca.

Para essa missão, o Grêmio terá um time bem diferente. O artilheiro Diego Souza é desfalque no Engenhão. O atacante está suspenso, assim como Victor Ferraz. Churín entra na frente e o jovem Vanderson ganha oportunidade na lateral-direita. Outra ausência será no gol. Vanderlei ficou em Porto Alegre e Paulo Victor será o titular.

O chileno foi punido por se negar a entrar em campo nos minutos finais do empate com o Santos, por 3 a 3. Além deles, não foram para o Rio Pinares e o atacante Luiz Fernando.O atacante tem contrato com os cariocas e não pode enfrentá-los.

O Tricolor deve ir a campo com Paulo Victor; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Churín.