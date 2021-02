Sorteio favorece times brasileiros na disputa da pré-Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fez, nesta sexta-feira (5), em sua sede em Assunção, no Paraguai, o sorteio para a fase preliminar da Copa Libertadores. Os times brasileiros que ficarem com a sétima e oitava vagas terão adversários sem tradição na principal competição sul-americana na fase 2. Em compensação, poderão encarar com rivais conhecidos na fase 3, que antecede a disputa por grupos.