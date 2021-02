Inter encaminha saída de Thiago Galhardo a clube árabe por empréstimo

Thiago Galhardo não deve mais jogar pelo Inter. O Al Hilal, da Árabia Saudita, apresentou proposta e tem negociação avançada pelo atacante. A operação é de empréstimo, com opção de compra após seis meses. Os envolvidos correm contra o tempo para fechar a transferência antes do encerramento da janela de contratações no país árabe.

ele não atua desde 10 de janeiro, contra o Goiás, por conta de uma lesão. O Al Hilal tem até a próxima segunda-feira (7) para inscrever novos jogadores. Aos 31 anos, Galhardo é o artilheiro colorado na atual temporada. Autor de 16 gols no Campeonato Brasileiro,

O Inter aguarda garantias bancárias para assinar o contrato, mas Galhardo já foi informado do avanço nas conversas e deve ficar fora dos próximos treinamentos no CT Parque Gigante. Os números apresentados ao jogador são considerados irrecusáveis.

Ao Inter, a oferta prevê pagamento pelo empréstimo e valor fixado para compra de percentual. O clube gaúcho detém 70% dos direitos econômicos do atleta.

Galhardo chegou ao Inter no início de 2020 após fazer um bom Brasileiro pelo Ceará, na temporada anterior. Com a lesão de Paolo Guerrero, o camisa 17 ganhou ainda mais protagonismo e foi um dos símbolos da arrancada do time com Eduardo Coudet. Após a saída do treinador argentino, e chegada de Abel Braga, o desempenho do atacante oscilou.