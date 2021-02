Hulk é apresentado, cita ídolos do Atlético-MG e fala em títulos pelo clube

O jogador Hulk foi apresentado pelo Atlético-MG e falou pela primeira vez no CT do clube, nesta sexta-feira (5). Ele citou os ídolos que vestiram o uniforme preto e branco e falou sobre seus desejos e planos, depois de uma passagem de 16 anos pelo futebol internacional.

"Antes de vestir essa camisa, esse manto, quero lembrar dois grandes ídolos, Reinaldo e Éder (Aleixo). Pegar como exemplo para fazer um grande trabalho e, no futuro, ser ídolo também, conquistando títulos", disse.

Hulk ainda citou outro craque mundial, esse dos "tempos modernos", que vestiu a camisa do Atlético-MG, despertou paixões nos atleticanos e, também, ajudou o clube a grandes conquistas. "Venho com intenção de construir minha história aqui. O Ronaldinho é um fenômeno. Tive a chance de jogar com ele na seleção. Ele honrou a camisa, foi campeão da Libertadores", disse.

Será a grande oportunidade de Hulk em um dos principais clubes do Brasil. Quando jovem, ainda com 18 anos, o atacante jogou poucas partidas pelo Vitória, de onde saiu para sua jornada internacional pelo Japão, Portugal, Rússia e China, países onde atuou.

"Fiz dois jogos como profissional. Sai muito jovem do Brasil. E, agora, chegar como atleta de sucesso, humildemente falando. Chego com experiência e desejo de menino para buscar todos os títulos", garantiu.

Com passagens pela seleção brasileira, Hulk enfrentou Sampaoli quando defendeu o Brasil em competições sul-americanas e até na Copa do Mundo. A estrela do futebol revelou que teve conversas com o treinador antes de acertar sua vinda para o Atlético. "Conversei com o Sampaoli. Um treinador experiente. Já joguei algumas vezes contra ele. Sempre que enfrentava o Chile, era uma dificuldade", contou.

A carreira profissional de Hulk no futebol começou no Vitória, depois o jogador atuou no Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy, todos do Japão. Após a saga nipônica assinou com o Porto, e foi em Portugal que estourou de vez. Foi para a Rússia defender o Zenit antes de assinar com o Shangai SIPG, da China, e agora desembarca no Brasil para vestir a camiseta do Atlético.

A última partida de Hulk foi em novembro do ano passado. Para manter a forma, o jogador trabalhava na Paraíba com um personal trainer de sua confiança.