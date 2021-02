Dupla Grenal está de folga neste final de semana

Em virtude da partida do Palmeiras no Mundial de Clubes, no domingo (7) à tarde, a CBF espalhou a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos serão disputados neste sábado e domingo e na segunda (8) e quarta-feira (10) da próxima semana. Com isso, a dupla Grenal não entrará em campo neste final de semana.

A partida do Grêmio foi marcada para a próxima segunda-feira, às 20h. O Tricolor vai até o Rio de Janeiro, onde enfrentará o quase rebaixado Botafogo. Para este confronto, o técnico Renato Portaluppi não contará com Victor Ferraz e Diego Souza, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vanderson e Churín devem ser titulares diante dos cariocas.

Sem vencer há um mês - última vitória foi sobre o Bahia no dia 6 de janeiro -, o Grêmio soma 55 pontos e ocupa a 7ª colocação. O Tricolor precisa voltar a vencer para se reaproximar do G-4 da competição.

Outra preocupação, além da falta de vitórias, é com a arbitragem. Dirigentes gremistas afirmam que o clube está tomando medidas formais junto à CBF, quando se sente prejudicado. Nos últimos jogos, Portaluppi e a direção têm questionado algumas penalidades marcadas contra o Tricolor.

Já o Inter segue na contagem regressiva em busca do tetracampeonato nacional. Para isso, o técnico Abel Braga terá um bom período de treinos e recuperação do grupo colorado. O time só voltará a campo na próxima quarta-feira, quando receberá o Sport, às 19h, no Beira-Rio.