Inter encara o Athletico-PR em busca a 10ª vitória seguida no Brasileirão

Vencer o Atlehtico-PR na Arena da Baixada nunca foi uma missão fácil para o Inter. Em 29 jogos no Paraná, o Colorado venceu apenas sete vezes e empatou outras seis. Já o Furacão triunfou em 16 jogos sob seus domínios.

A última vitória vermelha foi em 2014. Para tentar repetir o feito, a equipe de Abel Braga tem uma motivação ainda melhor: manter a liderança com a vantagem de quatro pontos para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h desta quinta-feira (4).

Fechado com o grupo e conhecedor da característica de cada atleta, Abelão busca a 10ª vitória seguida no Brasileiro. Para a partida com o Athletico, o treinador pode promover uma mudança em relação ao time titular que vem atuando, exceto as trocas por suspensão e lesão.

Uma das principais armas coloradas está no banco de reservas. O jovem Caio Vidal pode dar lugar a Marcos Guilherme. Abel já fez essa alteração no intervalo da vitória sobre o Bragantino e gostou do que viu. A outra troca é pela suspensão automática de Rodrigo Dourado, entrando Lindoso. Dessa forma, o Colorado deve ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes e Marcos Guilherme (Caio Vidal); Yuri Alberto.

Já o Furacão, conseguiu um efeito suspensivo e contará com Carlos Eduardo e Walter, suspensos pelo STJD. O provável time de Paulo Autuori tem Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Léo Cittadini, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer.