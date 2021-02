Brasileirão: Grêmio busca a reabilitação diante do Santos

Um empate não é bem visto nos lados do clube, pois o time de Renato Portaluppi já soma 16 em 33 partidas disputadas. Há seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Santos, nesta quarta-feira (3), às 16h, na Arena, pela 34ª rodada da competição.

Jogando em casa, o Tricolor vai tentar a segunda vitória em 2021. O único resultado positivo até agora foi o 2 a 1 sobre o Bahia, no dia 6 de janeiro, há quase um mês. Depois, a equipe gremista empatou com Fortaleza, Palmeiras e Atlético-MG, além de perder para o Flamengo e o clássico contra o Inter.

Portaluppi não deve ter problemas para escalar o que tem de melhor no elenco para o enfrentamento com o Santos. Diogo Barbosa está recuperado de uma pancada no tornozelo, enquanto Pepê não sente mais dores no quadril. Os dois treinaram na atividade de ontem e estão à disposição.

Vanderlei, poupado no empate com o Coritiba, no Paraná, na última rodada, será o goleiro. Victor Ferraz e Rodrigues também estarão entre os titulares, enquanto Kannemann e Matheus Henrique, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo, também retornam.

A provável escalação tem Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Ferreira); Diego Souza. Sem chances de conquistar o Brasileiro, a equipe quer retomar o caminho das vitórias para melhorar o estado anímico para as finais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Já o Peixe fará sua primeira partida após a derrota para o Palmeiras, na final da Libertadores. Precisando vencer para se reaproximar da zona de classificação para o torneio continental, o técnico Cuca não contará com Marinho e Soteldo. O possível Santos terá John; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Lucas Braga; Madson (Jean Mota), Kaio Jorge e Arthur Gomes.