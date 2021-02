Mercedes revela data de lançamento do carro de 2021, mas não cita Hamilton

A Mercedes anunciou que vai mostrar seu carro para a temporada de 2021 da Fórmula 1 exatamente daqui a um mês: no dia 2 de março. Será um evento on-line para lançar o Mercedes-AMG F1 W12 E Performance. O comunicado, contudo, não faz nenhuma menção a seus pilotos.

O nome do carro que tem tudo para ser o favorito da temporada tem uma novidade: o "E Performance" agora é utilizado por todos os carros Mercedes que tenham tecnologia híbrida. E o W12 é uma continuação dos nomes normalmente utilizados pela equipe, identificando-o com o W do alemão "wagen", que significa carro.

Como o regulamento prevê apenas mudanças no assoalho em relação ao ano passado e o foco será em se preparar para as grandes mudanças de 2022, espera-se que a Mercedes continue superior neste ano. O time venceu os últimos sete campeonatos de pilotos e de equipes na F-1.

A Mercedes é a terceira equipe a revelar a data de lançamento de seu carro para a temporada 2021. A McLaren vai mostrar seu carro, que marca a volta da parceria do time com a Mercedes, e a nova dupla Daniel Ricciardo e Lando Norris no próximo dia 15, em um evento online. E a Alfa Romeo, que segue com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, fará um evento de lançamento em Varsóvia, na Polônia, no dia 22 de fevereiro.