F-1: Confira os GPs e os horários das provas da temporada 2021

A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira (29) a mudança nos horários das largadas das corridas para a temporada de 2021, depois de abandonar os GPs que tinham início em sua maioria às 15h10min (hora local). Essa foi uma das primeiras mudanças feitas pelos novos proprietários da categoria, a Liberty Media, em 2018, mudando a largada das 14h para a hora seguinte. A intenção era impulsionar a audiência da TV nos Estados Unidos.

Sem nenhuma evidência de uma mudança dramática na audiência das redes de televisão, a largada das 15h10min também não era muito apreciada nos bastidores da Fórmula 1. O assunto foi discutido com as equipes e houve apoio para voltar ao regime de horário de início anterior. No entanto, a categoria decidiu não ir até a posição original da corrida às 14h.

A partir de 2021, a maioria das corridas europeias começará às 15h (horário local), mas nem todas terão início neste horário - o GP do Azerbaijão, na ruas da capital Baku, por exemplo, será realizado a partir das 16h.

O GP do Bahrein, que será o de abertura da temporada no dia 28 de março, terá largada às 18h, enquanto que o horário de largada da corrida noturna de Cingapura (20h) e Arábia Saudita (19h) será mais tarde do que o normal. Canadá, Japão e Brasil começarão às 14h, com o México sendo às 13h.

A Fórmula 1 também confirmou que os treinos livres de sexta-feira serão reduzidos a duas sessões de uma hora cada. Até 2020 eram duas atividades, pela manhã e à tarde, de uma hora e 30 minutos cada.

A categoria, que este ano passa a ser comandada pelo italiano Stefano Domenicali, ex-chefe da Ferrari, ainda não anunciou uma das 23 etapas previstas no calendário deste ano - a terceira delas, marcada para o dia 2 de maio.

Confira a temporada de 2021 da Fórmula 1

28/03 - GP do Bahrein: 18h (12h de Brasília)

18/04 - GP de Ímola: 15h (11h de Brasília)

02/05 - A definir

09/05 - GP da Espanha: 15h (11h de Brasília)

23/05 - GP de Mônaco: 15h (11h de Brasília)

06/06 - GP do Azerbaijão: 16h (9h de Brasília)

13/06 - GP do Canadá: 14h (12h de Brasília)

27/06 - GP da França: 15h (11h de Brasília)

04/07 - GP da Áustria: 15h (11h de Brasília)

18/07 - GP da Inglaterra: 15h (11h de Brasília)

01/08 - GP da Hungria: 15h (11h de Brasília)

29/08 - GP da Bélgica: 15h (11h de Brasília)

05/09 - GP da Holanda: 15h (11h de Brasília)

12/09 - GP da Itália: 15h (11h de Brasília)

26/09 - GP da Rússia: 15h (11h de Brasília)

03/10 - GP de Cingapura: 20h (9h de Brasília)

10/10 - GP do Japão: 14h (2h de Brasília)

24/10 - GP dos Estados Unidos: 14h (17h de Brasília)

31/10 - GP do México: 13h (16h de Brasília)

07/11 - GP de São Paulo: 14h (14h de Brasília)

21/11 - GP da Austrália: 17h (4h de Brasília)

05/12 - GP da Arábia Saudita: 19h (13h de Brasília)

12/12 - GP de Abu Dabi: 17h (10h de Brasília)