Monobob: Marina Tuono disputa segunda etapa da Copa Norte-Americana

Nesta sexta-feira (29), a paulista Marina Silva Tuono, de 25 anos, começou sua participação na segunda etapa da temporada norte-americana de Monobob. Estreante nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022, a modalidade consiste em um trenó com apenas um ocupante que é o responsável por empurrá-lo na largada, pilotá-lo e freá-lo após cruzar a linha de chegada da pista de gelo.

As disputas deste final de semana acontecem na cidade de Lake Placid, no estado norte-americano de Nova Iorque. "Passei por quatro dias de muita ansiedade e vários testes de Covid-19 e protocolos rígidos. Agora que está tudo pronto e só ir para o gelo e correr atrás de mais resultados positivos", projetou a atleta natural de Santo André, região metropolitana de São Paulo, e moradora da cidade de St. Charles, no Missouri, desde 2019.

Há duas semanas, em Park City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, a brasileira abriu a temporada participando de três provas e faturando três medalhas. Nas duas descidas da primeira corrida, ela foi a segunda melhor, com a marca combinada de 1min49seg70. A campeã foi a norte-americana Nicole Vogt. Nas outras duas provas, a brasileira levou dois bronzes, completando as descidas em 1min49seg64 e 1min49seg83 respectivamente.

Mesmo com essas provas não valendo pontos para o ranking, por conta da pandemia do novo coronavírus, esse bom desempenho deixou Marina, que tem aproximadamente quatro anos de experiência nos esportes no gelo e apenas dois como piloto no monobob, na vice-liderança do ranking internacional da modalidade nessa temporada com 314 pontos, atrás apenas da norte-americana Nicole Vogt, com 350. Tudo isso impulsiona ainda mais a preparação da brasileira na busca da classificação olímpica.

Pelas regras da Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (IBSF, sigla em inglês), as atletas precisam participar de oito provas entre as temporadas 2020/2021 e 2021/2022. Além disso, devem respeitar um mínimo de cinco corridas em dois países no último ano e o mínimo de oito corridas em três países nas duas temporadas.

O ranking internacional fecha em 16 de janeiro de 2022. No total, o torneio olímpico terá 20 participantes. A ideia é que quatro países com duas atletas no top 40 levem duas representantes e os próximos 12 levem uma representante aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2022.