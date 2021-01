Palmeiras e Santos definem o campeão da Libertadores em clássico paulista

Neste sábado (30), a decisão da Libertadores da América reúne um dos maiores clássicos do Brasil. O Maracanã, no Rio de Janeiro, será palco do confronto único entre Palmeiras e Santos, em um dos duelos mais esperados dos mais de 100 anos do Clássico da Saudade. A partida colocará frente a frente grandes protagonistas.

O Verdão aposta na dupla de artilheiros Luiz Luiz Adriano e Rony, com cinco gols cada. Willian, com quatro, aparece logo atrás. Rony também é o líder em assistências, com oito passes para gol. Já o Peixe, chegou à final com a tradição dos Jovens da Vila. Kaio Jorge é o principal goleador, também com cinco gols, na frente de Marinho, com quatro. Marinho e Soteldo são as referências técnicas de um time que superou uma crise financeira para vencer dentro de campo.

O técnico português Abel Ferreira deve mandar o time a campo com Weverton, Viña, Gustavo Gómez, Kusevic e Marcos Rocha; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Rony, Raphael Veiga e Luiz Adriano. Já o Santos, de Cuca, deve ter John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.