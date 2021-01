Juventude encara o Guarani e só depende de si para subir à elite do Nacional

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro define o futuro do Juventude. A equipe da Serra gaúcha depende só de si para jogar na elite do futebol nacional na próxima temporada. Nesta sexta-feira (29), em Campinas, às 21h30min, o time comandado por Pintado encara o Guarani. Em caso de vitória, o Ju garante a quarta vaga para o acesso à Série A.

Os outros dois clubes com chances reais de subir são o CSA, que enfrenta o Náutico, e o Avaí, que pega o América-MG. Para confirmar o acesso, o Juventude precisa repetir os mesmos resultados dos seus adversários diretos.

Pintado tem algumas dúvidas para escalar o time. No treino desta quinta-feira (28), no estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta, não houve esboço de time, mas o Juventude pode ir a campo com Luís Carlos; Luís Ricardo (Igor), Augusto, Émerson e Eltinho; João Paulo, Bochecha, Capixaba (Matheuzinho), Renato Cajá e Everton; Rafael Grampola.

A última rodada reserva ainda a disputa pelo título da segunda divisão nacional. América-MG e Chapecoense tem o mesmo número de pontos (70), vitórias (19), empates (13) e derrotas (5) e saldo de gols (19). A única vantagem dos mineiros é nos gols marcados, 41 a 39.