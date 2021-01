Inter: Guerrero já corre no campo e tem esperança de retornar em março

Em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho direito ocorrida em agosto do ano passado, o atacante peruano Paolo Guerrero já realiza corridas no campo do CT Parque Gigante. A previsão de regresso aos jogos pelo Inter aponta para entre o fim de fevereiro e o início de março.

Além dos trabalhos de campo, que avançam paulatinamente, o atacante de 37 anos também utilizou uma esteira com tecnologia desenvolvida pela Nasa no processo de recuperação. O jogador ainda não faz treinamentos com bola, mas segue com esperança de voltar a atuar na abertura da próxima temporada.

No ano passado, em razão da lesão, ele conseguiu atuar apenas em 15 jogos e marcou 10 gols. Na temporada anterior foram 20 gols em 41 partidas.