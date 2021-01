Grêmio fica com percentual menor, mas fecha negociação de Pepê com o Porto

A negociação estava encaminhada há alguns dias O Porto, de Portugal, fechou a contratação do atacante Pepê, de 23 anos, do Grêmio., mas restava um acerto sobre o percentual do time gaúcho referente a uma eventual venda futura.

Caso ela ocorra, ficou definido que o Grêmio terá direito a 12,5% do lucro obtido pelo clube português, percentual menor do que o inicialmente pretendido pela equipe tricolor. A transferência ainda não foi oficializada pelos clubes.

Por ora, o Porto terá que pagar € 15 milhões (R$ 98 milhões na cotação atual) pelo jogador. O time tricolor tem direito a 70% desse valor. Segundo a imprensa portuguesa, o atacante assinará contrato válido por cinco temporadas.

Pepê permanecerá atuando na equipe tricolor até o meio do ano, quando terá início uma nova temporada na Europa, garantindo participação na final da Copa do Brasil e na conclusão do Campeonato Brasileiro.

Revelado no Grêmio, o atleta disputou 51 jogos e marcou 14 gols na atual temporada.