Técnico da seleção olímpica, Jardine exalta a importância do Brasileiro Sub-20

O técnico da seleção brasileira olímpica e sub-20, André Jardine, acompanhou de perto a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Atlético-MG no último final de semana, em Curitiba, contra o Athletico-PR e ressaltou a importância desses torneios para a formação dos atletas.

"Foi muito importante a realização do Brasileiro nesta temporada para que os atletas não perdessem essa reta final de categoria de base. É fundamental para eles fazerem a transição para o profissional. Quem ganha, no futuro, é o futebol brasileiro", afirmou Jardine, que já foi campeão duas vezes da Copa do Brasil Sub-20 com o São Paulo, em 2015 e 2016.

Com relação à observação de atletas para a seleção brasileira, o treinador comentou que o torneio é muito relevante para apresentar novos jogadores com potencial para servir ao Brasil. "O Brasileiro Sub-20 é muito importante porque nos ajuda a formatar a seleção brasileira. Temos atletas da categoria que já estão no profissional, mas que passaram por essa competição e se destacaram, alcançando espaço em suas equipes principais. Nós identificamos nesse campeonato muitos atletas com condições de mais à frente representarem a seleção brasileira", comentou.

Em 2021, o técnico terá a missão de comandar a seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Na busca pela segunda medalha de ouro na história - a primeira foi no Rio 2016 -, o Brasil se classificou no Pré-Olímpico disputado em janeiro de 2020 na Colômbia.