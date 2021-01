Pandemia força adiamento do Pré-Olímpico de Nado Artístico no Japão

Nesta quarta-feira (27), a Federação Internacional de Esportes Aquáticos (FINA) confirmou a mudança da data do Pré-Olímpico de Nado Artístico. O torneio, que seria realizado entre os dias 4 e 7 de março, foi adiado para o período entre 1º e 4 de maio por causa das restrições de viagens impostas pelo governo do Japão em meio ao aumento de casos da Covid-19 no país.

O Classificatório Mundial será no Tokyo Aquatics Center e servirá como evento-teste para os Jogos Olímpicos. Em busca de uma das sete vagas em disputa nos duetos, o Brasil vai estar representado por Laura Miccuci e Luísa Borges. Maria Bruno será a reserva. As atletas treinam no Rio de Janeiro, com a técnica Twila Cremona.

A Copa do Mundo de Saltos Ornamentais continua marcada para o período entre 23 e 28 de fevereiro.