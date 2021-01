Flórida diz estar pronta para sediar os Jogos Olímpicos, se Tóquio desistir

Jimmy Patronis, responsável pelas finanças da Flórida, enviou uma carta para o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) para informar que o estado norte-americano está pronto para receber os Jogos Olímpicos, caso Tóquio desista de ser a anfitriã do evento com data de início prevista para 23 de julho.

"Os meios de comunicação noticiaram que os dirigentes japoneses teriam concluído em uma reunião que, devido à pandemia, os Jogos Olímpicos não poderiam ser realizados em Tóquio. Ainda há tempo para enviar uma equipe do COI à Flórida para reuniões com os responsáveis locais sobre a realização dos Jogos no Sunshine State", disse o documento.

Na carta, Patronis elogiou os esforços de vacinação no estado norte-americano, a reabertura econômica, os eventos esportivos que recebeu durante a pandemia da Covid-19, tal como os jogos da NBA, além dos parques temáticos, como o Disney World, estarem abertos a empresas.

A Flórida registrou mais de 25 mil mortes devido à pandemia, enquanto os Estados Unidos se aproximam dos 420 mil óbitos. "Independentemente das medidas de precaução necessárias, é preciso encontrar uma solução e pô-la em prática", disse Patronis.

Na sexta-feira (22), o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, afastou os rumores de que os Jogos não seriam mais na capital japonesa. "Estou determinado a realizar os Jogos Olímpicos seguros em Tóquio como uma celebração da vitória da humanidade sobre o novo coronavírus", afirmou o político japonês em uma sessão parlamentar.

Os Jogos Olímpicos, que deveriam ter sido disputados em 2020, foram adiados por um ano por causa da pandemia.