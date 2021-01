Inter repete sequência de oito vitórias do Flamengo, atual campeão brasileiro

Nem o mais otimista torcedor do Inter imaginaria uma reta final com o clube na liderança do Brasileirão, com uma vantagem de quatro pontos para o segundo colocado e dependendo apenas de si para chegar à conquista do tão sonhado título nacional, o que não ocorre desde 1979. E para seguir em busca do tetracampeonato, o Colorado vem quebrando recordes conquistados por outros clubes campeões.