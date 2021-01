CEO dos Jogos de Tóquio não descarta disputas com portões fechados

O CEO das Olimpíadas de Tóquio 2020, Toshiro Muto, não descartou que o evento, previsto para julho, seja disputado sem a presença de público. A capital do Japão vive em estado de emergência por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista, ele afirmou, por outro lado, que o cancelamento da competição não é uma medida pensada neste momento. No ano passado, o evento foi adiado por conta do surto - depois de uma baixa no número de casos, a nova onda da Covid-19 na Ásia assusta e vem ameaçando a realização em julho de 2021.

"Não estamos discutindo o cancelamento. Manter os Jogos é a nossa política inabalável", enfatizou Muto, antes de revelar a chance de haver disputas com portões fechados. "As conclusões a que se chegam na primavera é algo que descobriremos mais tarde. Não posso fazer nenhuma previsão", finalizou.