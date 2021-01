Contra o Galo, Grêmio busca vitória para seguir sonhando com o título do Brasileirão

Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 24 gols sofridos e apenas três derrotas, o Grêmio mede forças com o Atlético-MG, que ostenta o ataque mais positivo da competição, com 51 gols marcados. O duelo desta quarta-feira (20) opõe duas equipes que brigam pelo título e vêm embaladas. O jogo, válido pela 31ª rodada, começa às 19h15min, na Arena.

Depois de arrancar um empate em 1 a 1 com o Palmeiras no Allianz Parque , em jogo em que foi dominado e irreconhecível na primeira etapa, o Grêmio busca voltar a vencer para ampliar a série invicta no torneio nacional, que já dura 15 partidas, e ganhar fôlego na briga pela taça.

Invicto há mais de dois meses, o Tricolor conseguiu decolar após um período de oscilação. No entanto, com 50 pontos, caiu para o 6º lugar com a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians por 4 a 0, e necessita da vitória para voltar ao G-4 e ficar mais perto dos líderes. A sequência é dura. Depois do Galo, o adversário será o Inter, domingo (24), no Beira-Rio.

A principal dúvida é a presença de Matheus Henrique. Ele sofreu uma pancada na panturrilha esquerda no jogo com o Verdão e deve ficar de fora da partida. Lucas Silva volta ao time, após cumprir suspensão. Com isso, Darlan deve ser seu parceiro no meio-campo. Há a possibilidade de Maicon deve entrar mais alguns minutos ao longo da partida.

Sem ainda contar com Geromel, que pode voltar no clássico, Rodrigues segue entre os titulares. O Tricolor deve ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Nesta terça, como já havia avisado o presidente Romildo Bolzan Jr, o nome do zagueiro Geromel apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, com a renovação do vínculo até o final de 2022, , com a possibilidade de extensão por mais uma temporada.