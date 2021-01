Flamengo vence Goiás e terá confronto direto contra Palmeiras na quinta

No Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Flamengo e Goiás fizeram um duelo de duas equipes pressionadas. No jogo válido pela 30ª rodada, o Rubro-Negro precisava voltar a vencer depois de três partidas para subir na tabela e aliviar a pressão sobre o plantel e sobre o treinador Rogério Ceni.

O time entrou na rodada em 5º com 49 pontos. Já o Goiás enfrenta uma pressão enorme para escapar do Z-4. O time é o 18º colocado com 26 pontos, a seis pontos do Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E quem saiu comemorando foram os cariocas.

O Flamengo fez um jogo com autoridade e venceu por 2 a 0. Gols do meia Arrascaeta e do atacante Gabriel Barbosa. E poderia ter sido bem mais. Aos 18, o uruguaio Arrascaeta tocou para Diego. Ele levantou para Gabigol concluir, mas o árbitro Rodolpho Toski Marques marcou o impedimento. Aos 22, outro gol anulado. Mais uma vez o atacante Gabigol estava impedido.

No finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo marcou e dessa vez o gol valeu. Aos 41, Diego ajeitou para Arrascaeta. O meia bateu de primeira e contou com o desvio em David Duarte para balançar a rede.

No segundo tempo, o Rubro-Negro seguiu sem sofrer maiores ameaças e criando as melhores oportunidades. Aos 16, Everton Ribeiro finalizou, o goleiro Tadeu defendeu, mas Gabigol, no rebote, não conseguiu mandar para o gol. Só que, no minuto seguinte, ele não falhou.

Bruno Henrique, aproveitou o erro da zaga, vai no fundo, toca para o meio e o atacante amplia. Já aos 49 da etapa final, o artilheiro Pedro teve tempo de aproveitar mais uma falha na saída de bola do Goiás e fechou o placar em 3 a 0 para o Flamengo.

Com mais três pontos na conta, o time do Rio de Janeiro foi aos 52 em 29 partidas disputadas e ocupa o 4º lugar . O líder São Paulo tem 57 em 30 jogos e o vice-líder Internacional está com 56 com os mesmos 30 jogos. O Goiás segue em 18º com 26 pontos. A próxima partida do Flamengo será na quinta-feira (21) contra o Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada. O Goiás recebe o Ceará no mesmo dia.

