Fifa divulga as dez transferências mais caras de 2020

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (18) o relatório de transferências do mercado da bola de 2020. Entre as informações estão o total de transferências por modalidade e as contratações mais caras.

A entidade máxima do futebol divulgou a lista das dez maiores transferências internacionais do ano, mas não informou os valores. A informação dos preços de cada negociação é do site Transfermarkt.

Ao todo, o mercado de transferências do futebol em 2020, ano atípico com a pandemia do novo coronavírus, movimentou R$ 29,7 bilhões, R$ 9 bilhões a menos que em 2019 (R$ 38,6 bilhões) e o pior valor desde 2016 (R$ 24,8 bilhões). No futebol profissional masculino, mais de 17 mil profissionais trocaram de clube.

Confira o top 10 das maiores negociações no futebol em 2020

(Alguns valores podem não coincidir com a posição do ranking montado pela Fifa porque a organização pode não ter considerado multas e luvas, diferentemente do site Transfermarkt.)

1 - Kai Havertz

Origem: Bayer Leverkusen

Destino: Chelsea

Valor: R$ 509 milhões

2 - Arthur Melo

Origem: Barcelona

Destino: Juventus

Valor: R$ 458 milhões

3 - Victor Osimhen

Origem: Lili

Destino: Napoli

Valor: R$ 445 milhões

4 - Bruno Fernandes

Origem: Sporting

Destino: Manchester United

Valor: R$ 350 milhões

5 - Rúben Dias

Origem: Benfica

Destino: Manchester City

Valor: R$ 433 milhões

6 - Mauro Icardi

Origem: Inter de Milão

Destino: PSG

Valor: R$ 318 milhões

7 - Miralem Pjanic

Origem: Juventus

Destino: Barcelona

Valor: R$ 382 milhões

8 - Leroy Sane

Origem: Manchester City

Destino: Bayern de Munique

Valor: R$ 286 milhões

9 - Alvaro Morata

Origem: Chelsea

Destino: Atletico de Madri

Valor: R$ 223 milhões

10 - Thomas Partey

Origem: Atlético de Madri

Destino: Arsenal

Valor: R$ 318 milhões