Casos de Covid deixam 47 tenistas em quarentena antes de Australian Open

Quarenta e sete tenistas estão em quarentena em um hotel em Melbourne, na Austrália, depois de pegar voos que transportaram pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os voos levavam os atletas para o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano.

Victoria Azarenka, bicampeã do Grand Slam australiano, e Sloane Stephens, ex-campeã do US Open, estão entre os tenistas afetados. Mais de 20 atletas que partiram de Los Angeles foram colocados em quarentena depois que dois passageiros do voo receberam resultado positivo em exames de Covid-19.

Mais tarde, outro passageiro de um voo que decolou de Abu Dhabi também foi diagnosticado com Covid-19, o que levou os organizadores a isolar mais 23 atletas no hotel.

Em um comunicado, os organizadores do torneio afirmaram que os jogadores deverão ficar em seus quartos por 14 dias e só serão liberados com autorização médica. A decisão se traduzirá em uma preparação desigual entre os tenistas. "De ter 5 horas de treinamento em uma bolha para isso... (quarentena estrita x 15 dias). Vou mostrar a vocês meus treinos (dentro do quarto)", escreveu o uruguaio Pablo Cuevas no Twitter.

A Austrália aceitou receber cerca de 1.200 jogadores, dirigentes e funcionários para o torneio. "Estamos nos comunicando com todos nesse voo, especialmente com o grupo de jogadores cujas condições mudaram, para garantir que suas necessidades sejam atendidas ao máximo", disse o diretor do torneio Craig Tiley.

O escocês ex-número um do mundo Andy Murray revelou que foi diagnosticado com Covid-19 na última semana, mas disse que estava com boa saúde e ainda esperava competir. A norte-americana Madison Keys desistiu de participar do torneio na semana passada depois de receber resultado positivo para o novo coronavírus.

Folhapress