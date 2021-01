Cete reabre ao público na próxima segunda-feira apenas para caminhadas e corridas

O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), localizado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, vai reabrir para uso do público na próxima segunda-feira (18) com novas regras.

O espaço estava fechado desde março do ano passado devido à pandemia de Covid-19. O Cete vai funcionar em dois horários: das 8h às 12h e das 14h às 18h de segunda a sexta-feira.

O uso será permitido apenas para caminhadas e corridas ao ar livre. Será permitida a permanência de até 1 hora por indivíduo e haverá o limite de 100 pessoas nas pistas. Profissionais vão monitorar as pistas de caminhada para oferecer orientações sobre os protocolos de distanciamento.

O uso de máscaras e o distanciamento social serão obrigatórios. Para entrar no local, será feita a medição de termperatura. Quem marcar acima de 37,4°C será orientado com base nos protocolos das autoridades sanitárias a procurar auxílio médico. Será disponibilizado álcool em gel para os usuários do espaço.

A prática de esportes coletivos, uso de quadras externas, ginásios, vestiários, estacionamento e aglomerações continuam proibidos.