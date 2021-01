Galhardo sofre lesão muscular e desfalca o Inter por tempo indeterminado

Thiago Galhardo está fora dos próximos jogos do Inter. O jogador teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha esquerda e será avaliado semanalmente. O clube informou que o jogador não participará das próximas partidas em razão do quadro.

Em seu perfil no Instagram, Galhardo divulgou fotos realizando tratamento desde segunda-feira (11). A lesão ocorreu ainda no primeiro tempo do confronto com o Goiás, no último domingo. O jogador foi substituído por Abel Hernández no intervalo.

Quem ganha espaço para se firmar como titular do time de Abel Braga é Yuri Alberto. De volta após suspensão, o ex-santista poderá ter sequência no comando de ataque.

> Leia mais: Abel impõe seu estilo e supera números de Coudet

O Inter encara o Fortaleza, domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, o Colorado é vice-líder da competição.

Folhapress