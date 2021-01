Portaluppi pode ter força máxima para enfrentar o Palmeiras

Depois de muito tempo, o Grêmio terá uma semana quase livre para treinos. Sem partidas nesta quarta-feira, o Tricolor retorna a campo na sexta, em São Paulo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Os dias a mais devem ser importantes para que o técnico Renato Portaluppi tenha todos os jogadores à disposição. A principal dúvida é o zagueiro Pedro Geromel.

O defensor mais que titular não atua desde o jogo de ida contra o São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil. O camisa 3 vem tratando uma lesão muscular na coxa direita e ainda não tem previsão exata para ficar à disposição. Geromel vem realizando trabalhos de fisioterapia e não voltou a treinar com bola, o que pode indicar que ele fique mais um período de fora.

Por outro lado, o volante Maicon voltou a treinar com os companheiros e pode ser relacionado para enfrentar os paulistas. Sem jogar desde o dia 16 de dezembro, quando o Tricolor foi goleado pelo Santos na Vila Belmiro, o capitão gremista está recuperado de uma lesão na panturrilha direita.

Já o goleiro Vanderlei, o zagueiro Kannemann, o meia Jean Pyerre e o atacante Diego Souza, preservados no empate sem gols com o Fortaleza no último final de semana, estão de volta à equipe. As baixas para o confronto com o Verdão são o zagueiro Paulo Miranda e o volante Lucas Silva. A tendência é de que David Braz e Darlan entrem no time.

O grupo ainda treina hoje e amanhã pela manhã. e embarca na parte da tarde desta quinta-feira para São Paulo. A partida diante do Palmeiras será uma prévia das finais da Copa do Brasil, que ainda não tiveram as datas definidas em virtude de que os paulistas estão na disputa da Libertadores da América.