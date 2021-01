Sport encaminha ofício à CBF pedindo a não utilização do VAR em suas partidas

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (11), o Sport informou ter enviado ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para contestar as arbitragens de seus jogos no Campeonato Brasileiro.

Além do clube pernambucano ter pedido a anulação da partida contra o Palmeiras ocorrida no sábado (9), vencida pelos paulistas por 1 a 0, o Leão da Ilha do Retiro solicitou a não utilização do árbitro de vídeo em seus jogos restantes na competição. No documento, a diretoria pediu uma perícia sobre o uso do recurso em sua última partida, diante dos paulistas.

"Que fique claro que, em momento algum, o Sport solicitou e/ou mencionou a retirada ou veto de qualquer nome da Comissão Nacional de Arbitragem, como também nunca cogitou ou cogitará, qualquer ato de desobediência às regras do futebol, que deve ser jogado em campo, com honra e altivez, características natas aos que fizeram e fazem o Sport Club do Recife", diz.

Na partida contra o Palmeiras, o clube rubro-negro reclamou de um suposto pênalti a seu favor que acabou anulado. No lance em questão, o árbitro Dyorgines de Andrade marcou a infração por Rony tocar a bola com o braço; chamado pelo VAR, o juiz voltou atrás e anulou a primeira decisão.