Vaga no Mundial de Clubes coroa reconstrução da carreira de Edina Alves

Edina Alves pisou em um gramado em 2019 que há muito não era tocado por alguém como ela. Havia 14 anos que uma árbitra não apitava jogos da Série A do Campeonato Brasileiro masculino. Edina chegou e se estabeleceu.

"Sempre tracei minha carreira para chegar lá. Era meu maior sonho". E agora o sonho ganha novos capítulos: a paranaense de 40 anos foi escalada para trabalhar no Mundial de Clubes, que acontecerá no Qatar entre 1 e 11 de fevereiro.

Com a experiência de ter apitado uma semifinal de Copa do Mundo feminina, a brasileira chegará ao torneio masculino trilhando um caminho pavimentado por outras pioneiras.

A suíça Esther Staubli trabalhou na Copa do Mundo masculina sub-17 em 2017, enquanto a uruguaia Claudia Umpierrez apitou dois jogos da edição de 2019. Caberá a Edina a missão de ser a primeira em um Mundial profissional masculino.

"A arbitragem vem crescendo a cada dia dentro do nosso País. O mundo inteiro está colocando mulheres para trabalhar, mulheres que tenham capacidade. Estão abrindo espaço porque estão vendo que a Fifa está incentivando. Daqui a pouco não vai ter mais essa de gênero: vai quem tiver capacidade", prevê.

A escalação para um torneio dessa magnitude é resultado de uma carreira de reconstruções. Há 20 anos trabalhando no meio da arbitragem e se dividindo entre a função de auxiliar no masculino e de árbitra no feminino, Edina esteve muito perto de se tornar auxiliar Fifa antes de decidir trocar a bandeira pelo apito, seu sonho desde o início.

Em 2014, a Federação Paranaense enfim permitiu que ela fizesse o teste para apitar jogos do masculino. Mas para isso Edina teria que deixar de lado tudo que havia conquistado e recomeçar nas divisões inferiores. E ela aceitou: "Eu tinha esse sonho desde os 19 anos e só fui realizar quando tinha 34 anos", lembrou.

O apito fez com que Edina arriscasse mais uma mudança para alcançar o sonho de trabalhar na Série A masculina. Deixou o Paraná em 2018 e foi para São Paulo dividir apartamento com a auxiliar Neuza Back, que foi convencida a largar a carreira de professora em Saudades, Santa Catarina, e segui-la. Na Federação Paulista, decolou e fez sua estreia na elite nacional em 2019.

"A Neuza ficou meio assim de vir comigo, quis pensar, mas mostrei que unidas a gente poderia ir para um Mundial, para uma Olimpíada. Dava para construirmos esse sonho eu, ela e a Tati". A "Tati" era Tatiane Sacilotti, que em 2019 deixou a carreira de auxiliar para ser mãe.

Sobrou, então, Neuza da parceria inicial. E é com ela que Edina irá para o Catar. A auxiliar também foi escalada pela Fifa para trabalhar no Mundial de Clubes. As duas completarão o trio com a argentina Mariana de Almeida.

Com a notícia ainda em processamento na cabeça, Edina evitar pensar que estará fazendo história quando entrar em campo. "Eu só quero apitar e representar bem o meu País".

A paranaense de Goioerê, que queria ser jogadora de futebol na infância, estará marcada na arbitragem brasileira. "Sempre gostei de esporte e sempre quis jogar em uma seleção. E hoje eu posso jogar na seleção da arbitragem. Isso para mim é um sonho", comemorou.