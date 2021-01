Fortaleza anuncia demissão do técnico Marcelo Chamusca após derrota para o Sport

A diretoria do Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do técnico Marcelo Chamusca. A medida foi tomada após a derrota para o Sport por 1 a 0, na noite anterior, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Marcelo Chamusca. Tricolor do Pici, através de seu corpo diretivo, comissão, atletas e funcionários, agradece Chamusca e sua comissão, composta por Caio Autuori e Roger Gouveia, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso para os novos desafios profissionais", disse a nota oficial do clube cearense.

Marcelo Chamusca, que estava à frente do Cuiabá na briga pelo acesso na Série B, foi contratado para substituir o ídolo Rogério Ceni, que havia acertado com o Flamengo. O treinador, porém, não repetiu os feitos do seu antecessor.

O Fortaleza não vence há seis jogos. Marcelo Chamusca deixa o clube cearense após apenas nove jogos - uma vitória, quatro empates e quatro derrotas. Léo Porto, auxiliar do clube tricolor, ficará, por ora, no comando do time.

Essa foi a terceira passagem do treinador pelo Fortaleza. Nas outras, ele acumulou 86 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 9 derrotas, com um aproveitamento de 67,82% dos pontos, e conquistou o título do Campeonato Cearense de 2015.

A derrota em Pernambuco deixou o Fortaleza ainda mais próximo da zona de rebaixamento, em 15.º lugar com 31 pontos, a três da degola. Neste sábado, às 21 horas, fará um duelo de tricolores contra o Grêmio na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29.ª rodada. A ideia da diretoria é ter um técnico até lá.

Agência Estado