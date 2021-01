Jornal português diz que Porto quer fechar com Pepê nesta semana

Enquanto a direção do Grêmio tenta manter Pepê para os jogos finais da Copa do Brasil, o Porto segue fechando o cerco para contratar o atacante tricolor. De acordo com o jornal português Record, a ideia dos dirigentes é concluir o negócio até o final desta semana. A janela de transferência para o futebol europeu já está aberta e se encerra apenas na primeira semana de fevereiro.

De acordo com o periódico lusitano, o negócio gira na casa dos € 15 milhões (R$ 98 milhões). Na semana passada, outro jornal português, o A Bola, publicou uma matéria revelando uma ligação do meia Deco para Pepê, ídolo do Porto e do Barcelona, dando referências do clube e da cidade. Além disso, o ex-jogador é amigo do empresário do atleta gremista.

Enquanto o Porto está confiante no fechamento da negociação pelos € 15mi, o presidente Romildo Bolzan Júnior já afirmou que abriria conversas para a venda do atacante a partir dos € 20 milhões. Entretanto, já é sabido pela direção da vontade do jogador em atuar no futebol europeu. O Grêmio possui 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante pertence ao Foz do Iguaçu, clube onde o Tricolor buscou Pepê.