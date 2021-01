Com avanço da Covid-19, brasileiros aprovam cancelamento de etapa do Mundial de Surfe

A WSL anunciou na terça-feira (5), através de um comunicado oficial, o cancelamento da próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Sunset, no Havaí, inicialmente programada para acontecer entre os dias 19 e 28 de fevereiro.

A entidade também optou por adiar a terceira prova da temporada, em Santa Cruz, na Califórnia, e cancelar o evento de ondas grandes, em Jaws. O cancelamento da etapa de Sunset, a segunda do Circuito Mundial, está ligado à medida adotada pelo governo do Havaí, que suspendeu a realização de eventos de surfe por conta da pandemia do Covid-19.

A WSL informou ainda que adiou a prova de Santa Cruz por conta do aumento de casos do novo coronavírus na Califórnia, também nos Estados Unidos. Nas redes sociais, alguns brasileiros comentaram as mudanças na agenda da WSL, e, apesar de lamentarem a decisão, manifestarem-se a favor das medidas adotadas. Filipinho foi um deles.

"A WSL estava se esforçando e se dedicando pra colocar a gente com segurança dentro da água, mas o Governo do Havaí viu o que está acontecendo aqui na Califórnia, todo dia é recorde, são mais casos, e os leitos daqui já estão esgotados", disse.

"Acho que foi uma decisão boa, visando a nossa segurança, a saúde de todo mundo. Agora é manter o foco, seguir as regulamentações da OMS, álcool em gel, máscara, tudo isso que a galera já está sabendo. Vamos focar pra acabar essa situação logo e a gente voltar à nossa situação normal", acrescentou o brasileiro, terceiro colocado no Mundial de 2018.

Campeão em 2019, Ítalo Ferreira elogiou a decisão e alertou que a comunidade do Havaí precisava de proteção. "Triste que temos mais etapas canceladas e adiadas, mas não há nada a ser feito. O Governo do Havaí tomou a decisão que eles precisavam em proteção de uma comunidade, pois muitas pessoas perderam/perdem familiares com esse vírus", escreveu Ítalo.

Com o cancelamento de Sunset e o adiamento de Santa Cruz, o Circuito Mundial de Surfe fica programado para retornar apenas no dia 1º de abril, em Bells Beach, na Austrália, conforme lembrou Mineirinho, campeão mundial em 2015 e que se despede do Circuito nessa temporada.

"A perna da Austrália continua confirmada para abril e até lá esperamos um plano melhor, uma situação melhor, que menos pessoas sejam infectadas, e sem mortes causadas pelo Covid-19. Obrigado WSL e a todos membros que lutaram pelo retorno", publicou em sua conta no Instagram.

Folhapress